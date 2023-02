La Bota, el Ninot i la Ninota del Carnaval de Tarragona ja són al carrer

El Carnaval de Tarragona ja llueix des d’aquest dimarts al matí de la Bota i el Ninot i la Ninota del Carnaval. La presentació ha comptat amb la presència de l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, la consellera de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Inés Solé, els representants de l’Associació per a la Conservació de les Figures Festives, i els Sèquits del Rei Carnestoltes i de la Reina Concubina, a càrrec de les comparses Colours Fantasy i Disc 45, respectivament.

La consellera Solé ha destacat que "avui és un dels dies assenyalats al nostre calendari carnavalesc. Un carnaval que com dèiem fa uns dies, cada any se supera gràcies a la seva singularitat i la forta implicació dels milers de persones, motor dels seus actes, dels de tota la vida i dels nous". Solé ha conclòs agraint a l'Associació per a la Conservació de les Figures Festives "la seva feina constant per farcir de personalitat, sàtira i crítica el nostre Carnaval".

Aquesta entitat ha comptat enguany amb un convidat per elaborar la Bota d’aquest 2023, l’artista tarragoní Aleix Antillach, qui ha descrit l’obra com "una representació d’una mena de vida digital que tots ens estem muntant i que no fa més que emmascarar la vida real". En aquest sentit, ha afegit que "la Bota està oculta sota una 'burrocràcia' que ens impedeix accedir a la nostra vida directament".

Pere Estadella i Jordina Ros, de l’Associació per a la Conservació de les Figures Festives, han estat els encarregats de presentar el Ninot i la Ninota d’enguany. Els dos responsables han explicat que el Ninot i la Ninota d’aquest 2023, "representen el bé i el mal i com aquests acostumen a anar de la mà".

L'entrada del Rei Carnestoltes XL i la Concubina XXVII recupera el Boter d’Honor

El Carnaval de Tarragona continuarà aquest dimecres 15 de febrer, a les 18 hores, amb l'Entrada a la Ciutat del Rei Carnestoltes i la Concubina. L'acte es farà a la plaça Corsini i amb ells també faran acte d'aparició els seus sèquits. El Rei i la Reina rebran la vara de mans de l'alcalde Ricomà i oferiran a tota la ciutadania el sermó de Carnaval i el seu primer ball.

Enguany es recupera la figura del Boter d’Honor, un reconeixement a aquelles persones o col·lectius que han treballat pel Carnaval de manera desinteressada i que enguany recau en Alicia Navarro, Quico Pérez i Enric Parès, tots ells tarragonins presents al Carnaval des dels seus inicis i que amb la seva feina han contribuït a aconseguir que el Carnaval de Tarragona sigui un dels més importants de l’Estat.

Tot seguit, el Rei Carnestoltes, la seva Concubina i els seus respectius sèquits es traslladaran al Teatre Tarragona, on oferiran la seva Gala. Un espectacle, en sessió doble a les 19.30 i a les 21.30 hores, ple de ball, sàtira i algunes sorpreses. Les entrades per aquest espectacle es poden adquirir a entrades.tarragona.cat.