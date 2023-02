L'acusat d'apallissar la seva mare als Pallaresos renuncia al seu advocat

L'Audiència de Tarragona ha suspès el judici que s'havia de celebrar aquest dilluns a la secció segona contra un home acusat d'intentar matar la seva mare als Pallaresos el desembre de l'any 2018. El fiscal demana 9 anys de presó per un delicte d'homicidi en grau de temptativa, amb l'agreujant de parentesc, així com la prohibició d'acostar-se a la víctima durant un període de 12 anys.

El processat va ingressar a presó de forma provisional l'endemà dels fets, però actualment es troba en llibertat. Segons l'escrit d'acusació, l'investigat va propinar diversos cops a la cara i al cap a la víctima ocasionant-li lesions que van «comprometre» el seu estat, amb l'objectiu de posar fi a la seva vida.

L'acusat renuncia al seu advocat

Segons el ministeri públic, la víctima es va interposar entre el seu fill i dues persones més que residien en l'habitatge, situat al carrer Osona dels Pallaresos, arran d'una discussió. Davant d'això, l'acusat va respondre de manera «violenta» i li va propinar cops a la dona, que tenia 69 anys. Els fets es remunten al 12 de desembre de 2018 quan pels voltants de dos quarts de tres de la matinada, el processat va fer fora els dos residents de la casa i es va quedar sol amb la víctima.

Des de llavors i fins al migdia següent, l'home li va propinar «nombrosos» cops al cap i a la cara, que li van provocar diverses lesions. Entre elles, fractures al tàbic nasal, a la mandíbula, una perforació posttraumàtica colon transvers, les quals comprometien l'estat vital de la dona, segons l'escrit d'acusació. A més, la dona va necessitar 161 dies per curar-se, dels quals va estar hospitalitzada 56 dies i se'n va passar 34 a l'UCI.

La víctima va morir per una altra malaltia, desvinculada de la pallissa rebuda per part del seu fill. L'acusat ha renunciat aquest dilluns al seu advocat i ara té tres dies per escollir-ne un de nou, si no se li adjudicarà un altre d'ofici. La vista se celebrarà més endavant quan es torni a assenyalar.