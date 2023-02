El Port de Tarragona afavoreix la nidificació del falcó pelegrí

Port de Tarragona ha instal·lat una caixa niu a la sitja del Moll de Reus en una iniciativa que demostra el compromís de l’Autoritat Portuària de Tarragona amb la protecció del medi ambient i la biodiversitat.



En aquest sentit, l'organisme ha recordat que els falcons pelegrins són una espècie protegida i en perill d'extinció, i la instal·lació de la caixa niu els ofereix un espai segur i propici per niar i reproduir-se.



Aquesta instal·lació és un exemple de com es poden prendre mesures per protegir el medi ambient al mateix moment que es continua amb l'activitat econòmica i com el respecte per la natura i la biodiversitat poden ser compatibles amb el desenvolupament sostenible.

Durant l'hivern es poden veure diverses aus al Port Tarragona

migracions de nombroses aus, entre elles les aus rapinyaires. En aquest sentit, és un espai on es poden veure diferents aus durant l’hivern: falcons, àguiles calçades, etc. Moltes d’elles es queden, durant molts dies, per l’abundància de menjar que hi aconsegueixen.



Fa temps que el Port de Tarragona volia dur a terme aquest projecte amb la finalitat d’ajudar a nidificar als falcons, perquè aquestes aus són fonamentals per l’equilibri de l’ecosistema i lluiten contra les espècies invasores.



La col·locació dels nius caixes es considera clau per facilitar la nidificació de l’espècie amb l’objectiu principal de vetllar per la biodiversitat natural, alhora que es pretén consolidar els nius situats a les sitges, ja que aquestes aus tenen l’avantatge de capturar i alimentar-se d’espècies considerades plagues com són els estornells, coloms i tórtores.



Els espais del port tarragoní són un bon lloc per la nidificació d’aquesta espècie, els falcons busquen les talaies i nidifiquen únicament en llocs de gran alçada. El projecte engegat pel Port fa un seguiment de l’ús dels nius instal·lats i no es descarta el marcatge d’alguns exemplars per estudiar l’adaptació d’aquestes aus rapinyaires.

Un compromís amb la biodiversitat

La instal·lació de la caixa niu és una iniciativa que forma part del compromís del Port Tarragona amb la protecció del medi ambient i la biodiversitat. Els falcons pelegrins són una espècie protegida i en perill d'extinció en algunes zones d'Espanya, per la qual cosa és fonamental prendre mesures per protegir-ne l'hàbitat i afavorir-ne la reproducció.



La caixa niu instal·lada a la sitja del Moll de Reus és una construcció que simula l'hàbitat natural dels falcons pelegrins. Es tracta d'una estructura de fusta que s'assembla a un forat a la paret de la sitja, amb un espai interior suficient perquè els falcons puguin niar i criar els seus pollets.



La instal·lació de la caixa niu a la sitja del Moll de Reus és un exemple de com es poden prendre mesures per protegir la biodiversitat i el medi ambient sense interferir en l'activitat econòmica del Port.