Transició Ecològica licitarà el projecte del camí de ronda del Francàs

està a punt de licitar el projecte per fer un camí de ronda a la platja del Francàs, al Vendrell. Així ho ha explicat l'alcalde,, en declaracions a la televisió local. Martínez es va reunir recentment amb la ministra, que li va confirmar l'inici de la licitació.La previsió és que lesd'aquest camí puguin començar abans d'acabar el 2023. Aquest és un projecte que elsde primera línia de mar entre Cala Berenguer i el càmping del Francàs fa temps que esperen. En aquesta zona,del litoral ha estat molt evident els últims anys, i l'aigua del mar s'acosta fins alsquan hi ha temporals.Això va provocar greus desperfectes en unque formava part del bloc Finisterre el novembre del 2020. Des d'aquell moment, el pas de persones per aquestaestà prohibit, i part de la runa segueix al lloc. Això també ha afectat alguns delsa la platja. Els veïns del conjunt Finisterre van fer notar el seu malestar l'estiu passat a TarragonaDigital . Ja en aquell moment se'ls va comunicar que l'única solució per arreglar la zona i protegir els habitatges era mitjançant el projecte del. Un projecte que, segons els van dir, havia de ser "imminent", tot i que s'ha anat retardant.