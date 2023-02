La Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Tarragona ha revelat el cartell anunciador de la Processo del Sant Enterrament, que se celebrarà el divendres 7 d'abril. Ho ha fet aquest dilluns al vespre en el marc de la Junta General Ordinària de la Congregació, en què s'ha aprovat per unanimitat la celebració de la Processó el Divendres Sant a partir de les 19.30 hores.



El cartell, que ha estat dissenyat per Maria Grau Alasà (Tecla Comunicació), mostra, davant la façana de la Catedral, quatre congregants amb la seva cucurulla. Aquest és l’element central del cartell, que evoca l’essència de la Setmana Santa tarragonina.

Cartell de la Processó del Sant Enterrament de Tarragona 2023, editat per la Congregació de la Puríssima Sang. El cartell ha estat dissenyat per la Sra. Maria Grau (Tecla Comunicació). pic.twitter.com/hczaLpwSGM — Congregació La Sang (@LaSangTarragona) February 13, 2023

El pas del Descendiment no sortirà en la Processó del Sant Enterrament d'enguany

Cal recordar que la Processó del Sant Enterrament de Tarragona està declarada 'Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional' per la Generalitat de Catalunya.Sobre la Processó del Sant Enterrament, enguany hi haurà una baixa, ja que el pas de la Germandat del Descendiment no hi participarà, segons va confirmar fa uns dies la junta de l'entitat, que enguany celebra el 75à aniversari de la seva fundació. El motiu és que el pas a rodes va patir una avaria durant la processó de l'any passat i encara no s'ha pogut reparar.En aquest sentit, segons informava el 'Diari de Tarragona', la reparació té un cost de 25.000 euros, una quantitat que l'entitat no pot assumir actualment. Tot i que no sortirà el misteri als carrers, sí que ho farà la Germandat del Descendiment, que desfilarà amb atxes en la processó de la nit de Divendres Sant.