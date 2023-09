Torreforta acollirà aquest cap de setmana la primera festa solidària Santa Tecla a Ponent

La-davant del Centre Cívic de- serà l'epicentre de la primera edició de la, que tindrà lloc els dies. Durant tot el cap de setmana es programaran activitats per a tots els públics: gastronomia, música, concursos, jocs, etc. Tots els beneficis que es facin es repartiran entre tres socials dels barris de ponent: Associació de Paràlisi Cerebral “La Muntanyeta”, l'associació Todos En Azul i la Fundación Niemann Pick. El col·lectiu Candela Pulseras Solidarias també serà present amb una paradeta.L'impulsor de la iniciativa va ser el veí, propietari de la cerveseria Nou Centre, que juntament amb el seu amic Jesús, volien organitzar una paella popular solidària en benefici de La Muntanyeta, per tal de col·laborar amb els usuaris d'aquest centre. Amb el pas del temps, la idea va créixer i s'hi van sumar set entitats veïnals de Ponent (AV Progressista de Torreforta, AV Campclar Zona Esportiva, AV El Pilar, AV Torrenova, AV Riu Clar, AV Parc Riuclar i AV La Granja), la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT), el Centre Civíc Municipal de Torreforta, els paradistes del Mercat de Torreforta, l'Ajuntament de Tarragona i diversos comerços de la zona.Finalment ha estat possible tancar un cartell complet d'activitats i ampliar el nombre d'entitats socials beneficiàries. A més de l'objectiu solidari de la festa, els impulsors també volen demostrar que. Els promotors també consideren cal organitzar esdeveniments com aquest durant tot l'any per tal de dinamitzar tant el mercat com el comerç dels barris de Ponent.