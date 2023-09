ERC demana reobrir els balcons municipals durant les festes de Santa Tecla

El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Tarragona ha presentat dues mocions pel ple ordinari d'aquest divendres. En el primer text els republicans proposen que els balcons municipals es tornin a la ciutadania durant les festes. La portaveu del d'ERC, Maria Roig Alsina, ha recordat que "aquesta mesura es va fer per primera vegada el 2019, durant el govern de l'alcalde Pau Ricomà, quan 427 ciutadans es van apuntar al sorteig per poder gaudir d'alguns actes com les diades castelleres de Santa Tecla. Va ser una aposta d'èxit que ara ens sap molt de greu que, per aquest 2023, no s'hagi repetit".



Des del grup municipal defensen que l'obertura dels balcons a la ciutadania és una bona mesura per fer més participativa la festa i evitar que només sigui un privilegi dels polítics. Roig ha defensat que "és important que els representants municipals siguin al balcó, però no cal que estiguin acompanyats d'amics i familiars, una imatge lamentable que es va veure durant la diada castellera de Sant Joan o Sant Magí".

D'altra banda, el grup municipal també ha presentat una segona moció per intensificar la lluita contra els abocaments il·legals a la ciutat. Els republicans critiquen que aquestes accions s'han incrementat en diverses zones de la ciutat, sobretot a peu de carretera, en indrets com a la Vall del Llorito, la Budellera, Bonavista, la Floresta, Ferran o l'Albada. Per això des d'ERC demanen una major vigilància en totes aquestes zones, millorar la il·luminació i celeritat en la licitació del nou contracte de la brossa del govern republicà.

Maria Roig Alsina ha insistit que “la neteja de la ciutat és un dels temes principals que més preocupen a la ciutadania, per això no hem d’escatimar esforços i posar ràpidament fil a l’agulla”. Els republicans critiquen que aquest augment dels abocaments s’ha vist empitjorat després de la decisió del govern del PSC de retirar els contenidors tancats que van frenar aquestes accions incíviques.