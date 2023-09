​Tarragona fa una crida per aconseguir un centenar de voluntaris al recompte de persones sense sostre del 17 d'octubre

Crida al voluntariat el 17 d'octubre

L'conjuntament amb lahan fet una crida a la ciutadania, perquè participi aldel pròxim 17 d'octubre. L'organització espera arribar al centenar de participants que els ajudi a tenir dades per poder "desenvolupar una estratègia de ciutat". "Sense dades no podem actuar", ha manifestat la coordinadora del Programa d'Atenció a Persones Sense Sostre,, qui defensa la importància de la iniciativa., mentre que l'any 2019 la xifra va ser de 84. Tot i aquesta tendència a la baixa, Garcia ha subratllat que enguany "les dades no són optimistes".La regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Tarragona,, ha assegurat que l'objectiu de la iniciativa és tenir una radiografia del nombre de persones que dormen als carrers de la ciutat, així com sensibilitzar al conjunt de la població sobre el fenomen del sensellarisme que ha titllat de "complex, difícil, desgraciat i mundial".En la mateixa línia s'han mostrat la tècnica referent i la coordinadora del Programa d'Atenció a Persones Sense Sostre a Tarragona,i Antònia Garcia, que han defensat la importància del recompte per poder "desenvolupar estratègies de ciutat"."No és el mateix tenir 80 persones dormint al carrer que tres", ha subratllat Garcia, qui ha afirmat que la iniciativa permet "obtenir dades, que després es transformen en un cens, on s'obté el perfil dels sensesostre", ha explicat. La coordinadora ha afegit que "amb aquesta informació es pot elaborar una diagnosi fins a establir un pla d'actuació".El pròxim 17 d'octubre es portarà a terme la quarta edició del recompte de persones sense sostre a Tarragona, que s'ha elaborat a la ciutat de manera bianual des del 2017 en el marc de la iniciativa europea 'The European end street Homelessness'. Des del consistori, però han confirmat que a partir d'aquest 2023 l'actuació es farà anualment.A partir de les onze de la nit i durant prop de tres hores, els voluntaris es repartiran en grups reduïts de persones i s'organitzaran per recórrer. Creu Roja i Protecció Civil s'encarregaran de fer el recompte als barris de Llevant i altres zones que es troben més als afores del nucli urbà.