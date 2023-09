Detenen un home a Constantí per una mort violenta a Salou

Elsvan detenir ahir a la tarda aun home de 21 anys com a presumpte autor d'un. D'aquesta manera es tanca per part dels investigadors un cas que es remunta a la matinada de l’1 de novembre de l’any passat . Aquell dia, els agents van obrir una investigació arran de la mort d'un home de 19 anys alLa primera detenció d’aquest cas es va dur a terme el 21 de novembre de l’any passat, en un control de Seguretat Ciutadana a. A requeriment dels investigadors, els mossos van detenir un home de 22 anys. Ara fa deu mesos els Mossos van rebre l'alerta de la presència d'un. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'hi va desplaçar, però no va poder fer res per salvar-li la vida.