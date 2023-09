L'alcalde de Salou assegura que «no té cap mena de sentit vincular» el risc químic amb la construcció del Hard Rock

L'alcalde de Salou,, assegura que "no té cap mena de sentit vincular" elamb la construcció de. Granados ha fet aquestes declaracions després de conèixer que el Departament d'Empresa i Treball ha emès un informe favorable pel projecte , però que condiciona l'aprovació dela unes millores en les instal·lacions de l'empresa química Ercros.El document demana implementar unes mesures de seguretat per evitar l'afectació exterior d'un núvol tòxic en cas que es produís un incident en la petroquímica. "El risc d'accident químic existeix en l'actualitat i no pas perquè vingui a instal·lar-se Hard Rock per desenvolupar un projecte turístic", ha dit el batlle.