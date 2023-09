Junts reclama que el govern actuï a la Quinta de Sant Rafael

La regidora del grup municipal dea l'Ajuntament de Tarragona,, defensarà davant del ple la rehabilitació d’un edifici emblemàtic com és la. I és que l'immoble, propietat municipal, pateix segons Vidal "l'de la gent i la deixadesa per part d’altres institucions".Junts per Catalunya proposa dotar-lo pressupostàriament i licitar-lo per a la seva rehabilitació. La recuperació de l’edifici és un dels aspectes més reclamat pels veïns del, juntament amb més seguretat, neteja i accessibilitat per a tot el. "Ha de ser un espai públic compartit i amb visió relacional com ara les festes del barri, sopars de germanor, cinema a la fresca i altres actes. S’ha de convertir amb un parc on la gent del barri se senti orgullosa de tenir-ho a la vora", comenten des del grup.