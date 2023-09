La carta d'un extreballador del 112 a Reus: «És humanament dur i no se'n parla»

En aquesta feina toquem constantment el dolor i el sofriment humà. Tenim dosis altes o molt altes de contacte amb persones que estan patint mig, bastant o molt en alguns casos.Diàriament contactem i hem d'extreure informació a persones que sovint estan col·lapsades per l'amenaça, la violència, la por, el dolor físic, l'angoixa o la pobresa. Això és dur. És humanament dur i no se'n parla, o en parlem poc.Sento que aquest dolor és difícil de gestionar. Part de la meva decisió en deixar aquesta feina té a veure amb la meva dificultat de sostenir això a llarg termini, fruit de la gairebé absent protecció en el servei.El sistema que tenim ens posa en una situació que vulnerabilitat que perjudica la nostra salut.Estic segur que es poden implementar algunes mesures per evitar aquestes situacions i millorar les condicions amb les que treballem a sala.