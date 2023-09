Comença l'estudi de batimetria d'Altafulla per conèixer els moviments de sorra i estabilitzar la platja

Dotze batimetries

Els treballs de batimetria a las'han iniciat aquest dimarts amb l'objectiu de conèixer els moviments de sorra per tal d'estabilitzar el front marítim. L'actuació és la primera de les dotze previstes en el conveni signat amb la(UPC) que preveu tenir resultats preliminars a aquesta tardor, tot i que l'estudi s'allargarà fins aquí dos anys. Les possibles i futures solucions per revertir l'erosió de la platja les executarà Costes de. La coalcadessa del municipi,, ha afirmat que s'ha de trobar "l'equilibri" entre les demandes del sector de la restauració i el turístic amb el sistema dinàmic de l'entorn natural.Després del temporal de la setmana passada, els tècnics de la UPC han recorregut amb una llanxa la línia de la costa d'Altafulla per començar a recopilar dades per fer l'estudi que ha de permetre conèixer els moviments de sorra cada vegada que la zona pateix els estralls d'una tempesta. Segons l'investigador delde la Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech,, la batimetria és una ecosonda d'un vaixell que dona la localització, latitud, longitud i profunditat en un punt i que permet dibuixar el mapa del fons marí en cada latitud i longitud.Cacéres ha detallat que fan un seguiment d'imatges per satèl·lit per veure quina és la línia de costa per tal de poder detectar quines és la interfície entre l'aigua i la sorra. "Per mitjà de les imatges de satèl·lit i les dades deprocedents de les boies i els models numèrics podem veure com es va movent i erosionant la línia de costa després de cada tempesta, no hi ha prou amb saber quins són els onatges que l'erosionen, si no volem veure també com la sorra i l'onatge se'n va aigua endins", ha indicat. D'aquesta manera, localitzaran on queden dipositats els sediments.També ha assenyalat que les imatges de recollides en la primera fase són dels últims sis anys i, que a partir d'ara, faran una batimetria cada cop que hi hagi un temporal. L'estudi es farà durant un termini de dos anys i servirà per recopilar dades i, així, conèixer l'evolució de la línia de costa. Cáceres ha asseverat que tindran la "confiança suficient" per proposar quines estructures, tant emergides com submergides, són les millors actuacions per revertir l'erosió de la platja. "Podrem informar a Costes sobre quines infraestructures col·locaríem, on, a quina distància i profunditat, després ells han de donar el vistiplau per decidir si els hi sembla bé la proposta; nosaltres només donarem unes possibles solucions per disminuir l'energia que s'emporta la sorra de la platja", ha afegit.La coalcaldessa i responsable de l'àrea de Medi Ambient i Territori de l'Ajuntament d'Altafulla, Alba Muntadas, ha recordat que el conveni signat a principis d'any amb la UPC inclou dotze batimetries, les quals es faran després dels temporals per conèixer el funcionament del moviment de la sorra i actuar posteriorment amb "consonància". "L'objectiu és estabilitzar el màxim la platja, sabent que és una platja regressiva", davant dels danys que poden ocasionar les pròximes tempestes, ha sostingut Muntadas.Pel que fa a les demandes del sector de la restauració d'instal·lar tarimes a la platja per col·locar-hi les terrasses dels establiments, la coalcaldessa ha remarcat que és necessari trobar l'equilibri entre l'ús recreatiu i turístic amb el del "propi sistema dinàmic" de l'entorn. En paral·lel, ha destacat que s'han pres mesures i fet actuacions per contrarestar els danys que hi han provocat els temporals, les quals estan incloses en el pla de gestió vigent des de l'any 2020.A tall d'exemple, ha recordat les aportacions de sorra o la col·locació de dunars. "Continuarem fent aquestes mesures, com les aportacions de sorra, però ens ha faltat el criteri més tècnic – de Costes- d'on posar la sorra quan s'han fet per retenir-les més temps; no és el mateix el parc de Voramar, on la platja pot respirar més, que la zona de les Botigues de Mar on és més regressiu i hi cal més sorra per a la seguretat dels banyistes", ha lamentat la responsable.Preguntada sobre la possibilitat de desconstruir parts del passeig marítim, Muntadas ha recordat que hi ha actuacions damunt la taula, recollides en el pla de gestió. De fet, ha dit que van encarregar un avantprojecte de remodelació del front marítim i ho ha exemplificat amb la plaça de Consolat de Mar. "A l'altre extrem, tenim una plaça que és un pàrquing, on l'avantprojecte planteja la seva desconstrucció per donar més espai a la platja i que sigui ella mateixa que es protegeixi dels temporals", ha tancat.