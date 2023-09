ERC treu pit de la nova zona verda davant de l'Institut de Torreforta

L'compta des de fa escasses setmanes amb una zona verda al davant ambde diferents varietats. Es tracta d'una obra impulsada per l'anterior govern municipal en diàleg amb els. En una compareixença aquest dimarts al matí, els regidors d'han volgut fer la comparativa de la situació anterior, un descampat "erm, insegur i degradat" amb la imatge actual.El fins al juny regidor d'Urbanisme,, ha destacat que d'aquesta manera es dona ús a "un forat buit als barris de ponent". Després d'assenyalar que no s'ha fet cap acte de presentació per part del nou govern del, Puig ha assegurat que aquest és un "lloc estratègic" que uneix diferents barris i que conflueix amb la carretera T-11.La nova zona verda disposa d', camí de terra,, uns arbres que faran de pantalla sonora quan creixin, fonts, i també s'ha dignificat la caseta de subministrament elèctric.El projecte ha costati ha trigat nou mesos a fer-se realitat. En els propers dies encara hi haurà diferents actuacions per acabar d'arranjar l'espai.