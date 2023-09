Tarragona commemora la Diada recordant que Catalunya és una terra que «sap ser solidària» en casos com el del Marroc

La Diada a la Part Alta de Tarragona ha començat amb una batucada. Foto: Josep M. Llauradó

El terratrèmol ald'aquest passat divendres ha protagonitzat la Diada Nacional de Catalunya a Tarragona. L'alcaldeha demanat un aplaudiment per a la comunitat marroquina i la representant delpresent en l'acte tradicional alL'ofrena ha comptat amb el ja habitualprevi de l'alcalde, que ha destacat que Catalunya és "una terra de germanor, una terra de convivència, una terra plural, que sap estimar, lluitar i ser". A més, el màxim representant de l'Ajuntament de Tarragona, ha elogiat la "virtut" d'una societat catalana que és "molt plural": "".Viñuales era el primer cop que feia un discurs per la Diada Nacional, ara ja com a alcalde, si bé en ocasions anteriors,. També ho havien fet els regidors del, que avui també han decidit canviar d'opinió. Qui no ha participat de l'ofrena ésI mentre institucions, partits i entitats prenien part de l'ofrena, a lase celebrava un cop més la Diada que duu per lema enguany "Resistir, lluitar, sempre en català". A les 10 del matí una cercavila ha sortit de la plaça de la Font amb batucada fins a la plaça de les Cols. Ben a prop, les colles castelleres locals que han posat punt i final a l'acte institucional amb pilars, al pla de la Seu s'hi celebra aquest migdia la diada ja tradicional.