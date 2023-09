Què fer aquest cap de setmana al Camp de Tarragona: 9 i 10 de setembre?

Inauguració del Museu Casteller

Actes previs de la festa major de Santa Tecla



Festa veïnal a la Quinta de Sant Rafael

Festa major de Montblanc

La ciutat des'omple d'activitat aquest cap de setmana. En un parell de dies coincideixen diverses cites importants al calendari festiu, tant a la Part Alta, com al centre, com també al Port.L'Ajuntament de Valls ha programat una àmplia programació el cap de setmana del 8 al 10 de setembre per inaugurar el Museu Casteller de Catalunya. La plaça del nou equipament serà l'epicentre de les activitats familiars, que inclouran contacontes, instal·lacions gegants de jocs de bales i tallers castellers, d'origami o pintacares.La ciutat de Tarragona ho té tot a punt per celebrar a partir del proper divendres 15 de setembre la festa major de la seva patrona, Santa Tecla . Abans, però, hi haurà diferents actes previs, com la inauguració de l'exposició "El perquè del 26" de la Colla Jove, o els aniversaris del Ball de Diables, del Lleó i de la Geganta Frida.Encara a Tarragona, la Federació d'Associacions de Veïns Segle XXI organitza aquest diumenge la seva festa veïnal, al parc de la Ciutat o de la Quinta de Sant Rafael. Tallers, música, cultura popular i àpats integren l'agenda d'una jornada que començarà a les 10 del matí.Montblanc fa dies que és de festa major, però els actes més tradicionals es fan el 7, 8 i 9 de setembre, amb la ballada del seguici festiu.