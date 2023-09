L'Ajuntament de Tarragona i Interior treballen per recuperar l'antiga comissaria dels Mossos d'Esquadra a les Gavarres

L'i eltreballen per recuperar l'antiga comissaria delsa lesi que es destini a albergar oficines de cossos d'emergències. Aquest és un dels punts que s'ha tractat a la, presidida pel conseller d'Interior,, i l'alcalde de la ciutat,. També han explicat que tenen tres projectes sobre la taula pel que fa a la futura comissaria de proximitat, que s'ubicarà a l'de Tarragona i serà compartida entre la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra. Els dos dirigents s'han compromès a tenir-la enllestida durant aquest mandat municipal.L'alcalde ha insistit que volen "eficiència" en l'espai, i no construir un lloc "que ja neixi petit". Sobre la comissaria de les Gavarres, Viñuales ha manifestat que podria albergar els nous efectius dels Mossos d'Esquadra que arribaran a Tarragona els pròxims anys. El conseller s'ha compromès en augmentar la plantilla policial, però no ha donat cap xifra exacta. Elena sí que ha anunciat que laestarà enllestia a l'abril.La Junta Local de Seguretat també ha posat sobre la taula les xifres de fets delinqüencials. En el períoderespecte al període anterior.Principalment s'han comptabilitzat delictes contra el patrimoni, sent el període anterior 7.652 i en l'actual 9.061, que han augmentat un 18%; però en canvi(sent 572 en el període anterior i 450 en l'actual). Pel que fa a les infraccions administratives, segons dades de Mossos, en el període actual també han incrementat en un 24,4%, sent 978 i en l’anterior, 786. Es xifra principalment l'augment en els mesos de novembre i abril.L'; amb unes xifres molt baixes de mortalitat i ferits greus (2 i 40, respectivament) i una disminució dels ferits lleus important. També ha disminuït de manera destacada els delictes contra la seguretat viària, amb un 21,3% menys que en el període anterior i destacant encara les gairebé 200 infraccions per conduir sota els efectes de l'alcohol. També s’han rebaixat en un 15,7% les denúncies de trànsit.La Unitat de Medi Ambient, per la seva banda, ha fet un total de 1.365 actuacions, de les quals destaquen les 338 inspeccions en solars per abocaments incontrolats; les 326 per actuacions d'animals en estat d'abandonament o avisos similars i 251 intervencions en vigilància del medi natural.Tant Viñuales com Elena han destacat la "" dels cossos d'emergència i el conseller ha recordat que de mitjana a Tarragona es fan dues activacions de la Guàrdia Urbana o els Mossos d'esquadra cada quart d'hora. És una "feina estratosfèrica la que fan, se’ls ha de reforçar”, ha sentenciat Elena.