Actes de la Diada 2023: aquesta és la guia de l'Onze de Setembre al Camp de Tarragona

campanyes i accions.



📍Local ANC Tarragona, Cr. Hernàndez Sanahuja, 14 baixos - 43002.



📆 i ⏳

📌 4, 5, 6, 7 i 8 de setembre (de dilluns a divendres) de 18h a 20h.



💶

Preu tiquet autobús: 12€

Preu samarreta: 15€ — Assemblea Tarragona (@ANCTarragona) September 4, 2023



La manifestació a Reus

Lad'aquest any, marcada per les negociacions per a la investidura de, tornarà a tenir la manifestació independentista com un bon termòmetre del moment en el qual es troba el moviment. La concentració serà ai forma part d'una sèrie d'actes que marcaran l'amb la capital catalana com a gran protagonista. Repassem a continuació quines són les activitats més destacades.A Tarragona, la sortida es farà com sempre el mateix dia a la tarda i des de la territorial ja han començat a vendre tiquets per a l'autobús, a 12 euros i 15 en el cas de voler la samarreta. Aquest viatge a Barcelona, però, no serà l'únic esdeveniment per commemorar la Diada des de Tarragona, i és que també tal com és habitual la Coordinadora 11 de setembre ha organitzat una fira d'entitats, cercavila i dinar al carrer Merceria, a la Part Alta. A dos quarts d'una hi ha prevista la diada castellera, des del pla de la Seu, amb les quatre colles tarragonines.

Per part de l'Esquerra Independentista del Camp, també s'han organitzat diferents activitats. El dissabte dia 9, a dos quarts de 8 del vespre, el Casal Despertaferro de Reus serà l'escenari d'un acte polític organitzat per Endavant Baix Camp i el Casal Despertaferro, així com amb les intervencions del Sindicat d'Habitatge de Reus, la plataforma Aturem Hard Rock, Unitat Contra el Racisme i el Feixisme de Reus i membres de l'EIC. Posteriorment, es celebrarà un sopar i un concert a càrrec del grup Ànima, al Casal Despertaferro. Pel diumenge 10, a dos quarts de 9 del matí, s'ha programat una excursió pels 3 cims de l'Alt Camp, organitzada pel Casal Popular La Turba.



El matí de la Diada, els actes es distribuiran per tota la zona. A les 9, a Vandellòs, es rendirà homenatge a Josepa Figueres. A les 11, a Capçanes, es realitzarà l'ofrena a Carrasclet. Al migdia, el Casal Despertaferro i Endavant han organitzat un dinar popular al Casal reusenc, amb els tiquets ja disponibles per a la compra.



L'acte central de la Diada de Catalunya serà la manifestació que sortirà del Mercat Central de Reus a dos quarts de 8 del vespre i culminarà al Fossar Vell, on es duran a terme els parlaments.



Actes municipals

Municipis com ara el Morell Reus , entre d'altres, ja han presentat els actes organitzats pel mateix ajuntament, en els que s'hi poden trobar concerts, cinema, ofrenes florals o actuacions castelleres.