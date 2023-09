Més de seixanta propostes en la nova temporada tardor-hivern d'arts escèniques a Tarragona

Música



Tarragona Cultura presenta la nova temporada d'arts escèniques de. La programació inclou, a banda dels espectacles de temporada, el cicle. En total, 54 espectacles, 4 projeccions, 1 jornada de reflexió entorn la perspectiva de gènere a la cultura, 3 tallers de pràctica cultural i 3 laboratoris creatius.La nova temporada inclou propostes per a tots els públics i de diverses disciplines artístiques. En concret, 25 espectacles són musicals, 11 teatrals, 7 són de dansa i moviment, altres 7 de circ i 2 són espectacles de màgia. 10 d'aquests espectacles estan destinats a públic jove, 9 per viure en família i la resta adreçats a tots els públics. En total, a la nova temporada de tardor-hivern hi participaranAquest matí, la consellera de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha donat el detall de la nova temporada escènica municipal. "Estem satisfets de la nova programació. Una programació de qualitat, que té en compte a tothom i en la qual hem apostat per la paritat d'artistes, creadors i intèrprets, mirant de construir una programació amb perspectiva de gènere, arribant a una quota del 54,65% de dones integrants a companyies i formacions convidades".Dels 54 espectacles, 15 són de nova creació, 4 són d'estrena exclusiva i 14 espectacles són de companyies o artistes nascuts o residents a la ciutat de Tarragona.La música iniciarà la temporada el pròxim 7 d'octubre amb el Concierto de Aranjuez & La Simfonia del nou món i la, un concert que pocs dies després es repetirà a Nova York, a. Al desembre, la Franz Schubert Filharmonia tornarà a pujar a l'escenari amb el concert temàtic Star Wars i les millors BSO de. Destaca també el concert Triple de Beethoven amb el millor trio a nivell estatal del moment, Trio Ludwig, el divendres 19 de gener.El pianista, músic canadenc de llarga trajectòria internacional, presentarà el seu últim àlbum Néoréalité, en el què serà el tret de sortida de Música per Tothom, cicle organitzat perDissabte 21 d'octubre, l'escenari del Teatre Tarragona comptarà amb una doble funció del musical l'Alegria de, última producció d'aquesta companyia que s'acomiada dels escenaris amb aquesta producció espectacular.Un any més Tarragona se suma a la gira deli l'amb l'òpera Romeu i Julieta, de. Els amants de l'òpera enguany també podran gaudir de l'espectacle l'Òpera dels Amics amb Simfonova, presentat i conduit pertorna a Tarragona amb dos concerts especials, el Glòria Participatiu d'Antonio Vivaldi, acompanyats deldirigit per; i el concert salvatge i ple d'humor per a tota la família, El Carnaval dels Animals.Els creadors musicals de l'espectacle Setembre s'han tancat novament a l'estudi per gestar una nova producció que veurà la llum aquesta temporada al Teatre Tarragona. Endreça és l'últim treball del compositor i músic tarragoní, coproduït amb Magí Capdevila.La inclassificable, inquietant i transcendentamb el seu nou treball musical, presentarà el seu disc al desembre al. Serà el darrer concert del seu mini tour, (Girona, Vic i Barcelona) abans de la gira oficial de presentació del nou treball.Ja entrat el 2024, l'presenta, un programa dedicat a la música llatinoamericana amb la participació de la cantant empordanesaLa nova temporada d'arts escèniques comptarà tant amb les estrenes dels darrers espectacles en gira arreu del país com amb estrenes de projectes locals.presentarà Avui no dormo als teus braços, d', una lectura dramatitzada fruït del projecte impulsat pel TNC, 365 Dones l'any. Un cicle dedicat a les dones invisibilitzades que posa de manifest el gran llegat que han deixat, en aquest cas dedicat a la figura d'Altres cites teatrals destacades seran Els Secundaris, de, una comèdia homenatge als espectacles populars del Paral·lel de principis de segle XX que ha rebut molt bones crítiques des de la seva estrena a Barcelona.torna a Tarragona amb, acompanyada de. La companyia Viu el Teatre oferirà HOP, un espectacle per a tots públic, dins del cicle Cultura en família, fent reviure els records de la infància.Dins del cicle KM.0, la companyia de Tarragonapresentarà Los Centros de Lorca, de la mà de. El mateix cap de setmana arribaràde, ambLa temporada finalitzarà amb dos espectacles destacats, La Disputa de Josep Maria Flotats; i amb La Festa, un projecte dirigit a joves, coproduït per. Sis relats de l'adolescència a partir de confidències reals, explicades a cau d'orella.El mes de novembre l'accent de la programació estarà en la dansa, començant amb la peça Made Of Space de, gràcies a la col·laboració amb el Mercat de les flors de Barcelona. Apostant pel talent i els projectes locals, en aquest cas de caire social, la temporada comptarà amb el projecte benèfic de dansa inclusiva, Dansa per tothom, un projecte de l'en col·laboració amb altres col·lectius de la ciutat.El cicle En Dansa proposa quatre propostes de la mà de les companyies, Sònia Gómez,i Bryan Smith Corredor i Santiago Rojas Castro., arqueologia i difusió cultural, s'encarregaran de dinamitzar aquest descobriment del patrimoni amb la dansa com a protagonista.Durant les festes nadalenques, el Ballet de Barcelona tornarà a Tarragona amb l'espectacle El Trencanous, sota la direcció de Chase Johnsey i Carlos Renedo.El circ continuarà sent durant la nova temporada una de les apostes de Tarragona Cultura amb cinc espectacles de sala i dos de carrer. El tret de sortida el donarà una de les companyies amb més trajectòria del panorama nacional,, presentant MDR (Mort de Riure), un espectacle de clown amb un toc "gamberro" i surrealista. Al mes de novembre, en motiu de l'any Picasso, els Rhum & CIA. presentaran Picasso (Rey, Monstruo y Payaso) una posada en escena tan curosa com divertida, primera actuació d'aquest espectacle a Catalunya.Al desembre, la companyia de circ Eia presentarà l'espectacle Nuye. Eia és una companyia de referència en el circ contemporani català i espanyol. Ja al gener serà el torn del circ de l'Ateneu Popular de Nou Barris, amb l'espectacle FAM, el 27è circ d'hivern. Música en directe, acrobàcies, corda llisa, barra fixa i diversió per a tots els públics.El cicle Cultura en Família també comptarà amb tres espectacles de circ al Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, Back2Classics, de planeta Trampol; i la proposta educativa i lúdica, fusió entre física i circ, Soc la Teva Físicah, d'Oriol Borràs, arribarà al centre Cívic de Sant Salvador.Tancarà el cicle circense, l'espectacle Paüra, al Teatre Tarragona, un espectacle de pallassos, ple de rialles i poesia, en format concert.Tarragona Cultura continua apostant per l'accessibilitat i quatre dels títols destacats es podran gaudir amb audiodescripció, subtitulació, so amplificat amb auriculars i bucle magnètic individual. Seran l'espectacle L'alegria que passa de Dagoll Dagom, Laly Simon, Cost de Vida i La Festa, que també s'oferirà amb Touch tour.Des de la conselleria de Cultura també se segueix oferint a la ciutadania activitats de caire formatiu al voltant de les arts escèniques, en aquest cas, conjuntament amb l'Aula de Teatre de la URV i Zona Zalata, s'organitzaran tres tallers i tres laboratoris creatius al voltant de l'acció escènica, la veu, la paraula, la recerca i la reconstrucció històrica, el muntatge teatral, o la creació audiovisual.A tota aquesta programació se suma el cicle Elles Filmen, la programació del Centre Cultural Antic Ajuntament, La Xarxa de Centres Cívics de Tarragona, El Zona Cultura Kesse i altres iniciatives municipals i dels agents culturals de la ciutat.En la línia de les darreres temporades, Tarragona Cultura presenta una política de preus treballada colze a colze amb Apropa Cultura, per fer arribar la cultura a les famílies i col·lectius més vulnerables.A més, aquesta temporada com a novetat, es torna a la modalitat d'abonaments de tres tipus: Abonament 2, Abonament 3 i Abonament 5. En el dia d'ahir, primer dia de venda d'abonaments, ja se'n van adquirir més de 100.Al llarg de tota la nova temporada, més de 22.000 butaques es posen a disposició de la ciutadania. Les entrades ja es poden comprar des d'aquest dimecres dia 6 de setembre tant al web com a les taquilles del Teatre Tarragona.