La 4a edició del Mercat de Nit arriba el 16 de setembre

La 4a edició deltornarà alper Santa Tecla el proper dissabte 16 de setembre. A partir de les 8 del vespre i fins ben entrada la matinada, una quinzena de parades del mercat oferiran més de 40 varietats deen una de les nits més especials de l'any.Com és habitual, la moneda oficial de la nit serà el tradicional "", el qual ja es pot adquirir de forma anticipada a la parada de La Teca i la Meca i a les parades del mercat participants. També s'habilitaran com és habitual punts de venda d'amparitus el mateix dissabte 16 de setembre a l'exterior del Mercat.Pel que fa les propostes musicals de la nit, els protagonistes enguany seran la banda de tributs, que actuaran ade 10 de la nit a 11 de la nit i de mitjanit a dos quarts de dues de la matinada, i els discjòqueis, que seran els encarregats de fer ballar a tothom a continuació i fins ben entrada la matinada. A més, com a novetat d'enguany hi haurà servei de maquillatge festiu i molt tecler amb motius de Santa Tecla.Les parades participants al Mercat de Nit són: Arrels, Casa Pladevall, Pollastres Pili, Nipo Sushi, Cal Jan, Paquita, Carns Bertran, Carnisseria Meritxell, Carn d'equí Angelines i Isaac, Carnisseries Virgili, Los Zamoranos, Abert Ribot, Formatges Magda, Bardolet i Bar Colón.