L'ocupació hotelera del mes d'agost al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre s'enfila fins al 90%

Setembre al 80%

Els allotjaments turístics delhan assolit una mitjana del 90% durant el mes d'agost, segons dades de l'(Federació d'Associacions d'Empresaris d'de la Província de Tarragona). En el cas de la costa, durant les setmanes centrals, s'ha arribat al 98%.A destinacions com, és on més constant ha estat la mitjana, assolint fins al 95% d'ocupació durant tot el mes d'agost. En territoris com l', elshan concentrat l'ocupació, arribant al 90 i fins i tot al 100%, però entre setmana la mitjana ha baixat al 60% i el 70%.Per altra banda, determinades zones d'interior com la, elo lahan tingut una baixa ocupació durant l'estiu, i preveuen que es compensi durant la temporada més forta d'aquests llocs, entre setembre i octubre.L'última hora ha caracteritzat les reserves arreu de la demarcació i, per altra banda, les estades, majoritàriament, han estat més curtes. El perfil de client varia segons el territori i manté el perfil habitual, però en el cas de, s'ha detectat un augment del client de proximitat.Pel que fa a apartaments turístics, l'ocupació també ha rondat el 90%, assolint la plena ocupació fins a la tercera setmana d'agost en municipis com Tarragona.Respecte a les previsions pel setembre, tot i que ara com ara el percentatge de reserves encara és baix, aproximadament d'un 30%, s'espera tancar la temporada amb una ocupació del 75 o 80%. El mes de la tornada a l'escola, doncs, es caracteritza per les reserves d'última hora i per un canvi en el perfil de client que combina el turisme vacacional amb el de negocis, sobretot durant la segona quinzena i en poblacions com Tarragona o Altafulla.En relació amb la restauració, s'ha viscut un agost de pràcticament plena ocupació la setmana anterior i posterior al 15 d'agost, arribant al 100% els caps de setmana i al 80% entre setmana en alguns punts del territori com Reus i Tarragona. La resta de mes, s'ha viscut un agost més inestable en determinades zones com el Baix Penedès, a causa del cap de setmana de pluges i a l'elecció d'altres destins per part dels turistes amb més poder adquisitiu.