El curs comença a Tarragona amb les reivindicacions dels docents

El pati de l'escola del Miracle, ja reformat, després d'un any d'obres. Foto: Josep M. Llauradó

Vaga per començar el curs

L'entrada de l'escola del Miracle, a Tarragona, en el primer dia de curs. Foto: Josep M. Llauradó

Alegria i resignació a parts iguals: aquest dimecres ha començat el curs escolar a l'i tres sindicats -- han volgut fer coincidir aquesta jornada amb unaque reclama millors condicions i rebutja la decisió deld'avançar l'inici de curs.A l', a, ja hi havia mares i pares des de tres quarts de nou del matí. Mentre la canalla saludava els seus companys, alguns progenitors respiraven alleujats perquè finalment s'han acabat les vacances que, en algun cas, tenia els fills "avorrits" i "inquiets" a casa., directora del centre, avisa però que la tornada no serà tan agradable, donada la manca de preparació dels docents -fa tres dies que s'han incorporat al lloc de treball- i les-fins a 30 graus- que es poden donar a l'interior de lesA l'escola del Miracle hi comencen el curstant d'educació infantil i primària i seran ells els que estrenaran les noves pistes esportives, reformades arran delde 2022, que va derruir un mur i va impossibilitar durant tot el curs que es poguessin utilitzar les pistes de bàsquet i de futbol. "Ara falta que s'habilitin espais de benestar, falten espais d'ombra", ha explicat la directora, que ha agraït l'"esforç" de l'Ajuntament.Per la seva banda, els sindicats CGT, USTEC i Intersindical havien convocat per a avui una jornada de vaga de docents. Cinc membres de CGT s'han posat a la porta a repartir octavetes a mares i pares, per explicar els motius de la vaga, alhora que han pogut també penjar una pancarta a la façana de l'escola. "El calendari imposat no ens afecta laboralment, però sí que afecta a la qualitat pedagògica", han explicat des de CGT, després que no s'hagi arribat a cap acord amb la Generalitat A banda de la manca de temps de preparació del curs i de les altes temperatures, també denuncien les ràtios elevades i que s'inverteixi un 6% del PIB tal com marca la LEC, així com també que es contracti tot el personal que no s'està substituint.