Sis detinguts per una baralla entre uns inquilins irregulars i una empresa de desocupació a Reus

Elsvan detenir sis persones dimarts a la tarda a Reus després d'unaprovocada per laIl·legal d'un pis. Quatre treballadors d'unavan intentar fer fora dues persones d'un pis ruixant l'immoble amb gas pebre. Seguidament, van iniciar una baralla al carrer i van intervenir els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Reus.Els treballadors de l'empresa de 29, 32, 37 i 39 anys estan acusats de; mentre que els ocupants del pis, de 26 i 33 anys, han estat detinguts per amenaces i desordres públics, a més de lesions lleus un d'ells. Un dels quatre treballadors va acabar ferit lleu per arma blanca. A més, dos veïns van ser atesos pel SEM a causa de la inhalació de gas pebre i els Bombers van presentar-se al lloc dels fets per ventilar els habitatges.