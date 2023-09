Denunciades tres persones i un negoci de compravenda a Tarragona per captar clients al carrer

Pels volts de les 11 del matí, agents delsde la Guàrdia Urbana i la Policia Nacional espanyola han dut a terme un dispositiu conjunt a, on habitualment s'hi concentren persones que també efectuen operacions econòmiques i sense llicència a la via pública.En total s'han identificat 11 persones i 4 vehicles. Per primer cop al Camp de Tarragona i en el marc de la Llei Orgànica 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana, els mossos han denunciat. Es tracta d'una pràctica no autoritzada, atès que no existeix cap mena de control, registre o comunicació a la policia i per tant pot afavorir la receptació d'objectes de dubtosa procedència.En aquest sentit i per la mateixa raó, també ha estat denunciada una de les empreses inspeccionades i s'han tramitat dues actes administratives més per dur a terme aquesta activitat a la via pública sense disposar de registre ni tampoc comunicar-ho a la policia tal i com estan obligats aquest tipus d'establiments.Per part de la Guàrdia Urbana, s'han obert dues diligències penals per material recuperat presumptament sostret i ha complimentat una acta per infraccions administratives diverses així com per no disposar de l'assegurança obligatòria.