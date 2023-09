​Detingut el presumpte autor dels robatoris als barris de Músics i de l'Arrabassada de Tarragona

Lade Tarragona ha detingut el presumpte autor delsocorreguts, als barris de Llevant de, en les darreres setmanes d'agost. Els fets van ocórrer el passat diumenge 3 d'agost a la mitjanit, quan la policia va rebre la trucada d'una veïna del carrer Llorenç de Vilallonga informant de la presència d'una persona desconeguda rondant pel pàrquing comunitari, mentre observava els vehicles.Alguns veïns van retenir el presumpte lladre, que es va mostrar molt violent. Finalment, els veïns van declarar que era la mateixa persona que per la tarda havia robat una bicicleta de dins el garatge i també van manifestar que el maleter d'un vehicle havia estat forçat.Finalment l'autor va ser detingut per un delicte de robatori amb violència i lesions lleus i la Guàrdia Urbana va informar als veïns sobre aquest fets i va informar-los que podien presentar la denúncia pertinent pels fets, així com per la recuperació de la bicicleta.