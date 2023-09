​El Museu Casteller de Catalunya a Valls obrirà divendres vinent després de dècades d'entrebancs

El pròxim divendres 8 de setembre s'obriran les portes de Món Casteller, el, després de dècades d'entrebancs i de dates posposades. Malgrat això, la museografia s'ha actualitzat i hi apareixen fites destacades com el 3 de 9 sense folre carregat pels Xiquets de Valls el 2019 o el pilar de 9 dels Castellers de Vilafranca, perde l'any passat.L'alcaldessa de Valls,, ha assegurat que el museu té una "triple dimensió: de ciutat, de país i universal". L'equipament compta amb elements audiovisuals i immersius. A més, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Valls han avançat que signaran un conveni per impulsar l'equipament fins al 2026.