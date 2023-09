«L'Empalmada» de Santa Tecla es trasllada al Parc del Francolí

Entrada simbòlica per veure Dames i Vells

Les festes majors deja tenen programa . Aquest dilluns, la regidora de Cultura i Festes,, ha presentat alels més deque composen una nova edició de la festa patronal, que tindrà un cost deaproximadament, 80.000 dels quals aconseguits amb patrocinis. Una de les novetats d'aquesta edició és el trasllat del concert ja tradicional al Camp de Mart,, cap al, la nit del 22 de setembre.Del, entitats i ciutadania celebraran "la festa major de Catalunya" en diferents indrets de Tarragona. "No ens cansem de dir que és gràcies a totes aquestes entitats que podem dir que tenim el programa de Santa Tecla que tenim", ha comentat la regidora, que ha destacat que enguany es commemora l'aniversari delde Tarragona.El Parc del Francolí es consolida com a espai festiu, i fins i tot els dies 16 i 17 de setembre acollirà concerts familiars amb The Tyets o La Fúmiga. Serà, però, la nit de revetlla quanprotagonitzarà el seu propi concert (hi haurà autobusos llançadora), el dia abans d'una altra novetat, amb les semifinals del Sona9, un concurs de grups emergents organitzat per la revista Enderrock.El gruix dels actes estava "tancat", ha assegurat la regidora, per l'anterior govern, però de cara a l'any vinent ha avançat que s'apostarà per una major descentralització de les festes i amb "més dones als escenaris". Sobre la, però, ha matisat que dependrà de l'. Precisament per aquesta descentralització s'ha decidit traslladar l'Empalmada al Parc del Francolí, per tal d'"esponjar" l'activitat al voltant de la Part Alta, alhora que s'han organitzaten diferents barris, com ara Torreforta, Sant Pere i Sant Pau i Bonavista.Altres actes destacats són el Concert del Cor Ciutat de Tarragona a l'antiga església dels Caputxins, així com les, que comptarà amb un espectacle de flamenc a l'església de Sant Miquel, o bé el Concert d'Orgue a la Catedral el dia 19.Pel que fa als actes més tradicionals, tots ells es desenvoluparan de la mateixa manera, si bé hi haurà un canvi amb Dames i Vells. L'entitat celebrarà amb un espectacle especial els seus 40 anys de recuperació i per accedir-hi i poder finançar les despeses caldrà pagar 3 euros. Les prop de 4.500 entrades ja són a la vendaPreguntada sobre si la mesura de fer pagar per un ball parlat ha arribat per quedar-se, Sandra Ramos ha aclarit que es tracta d'un fet excepcional d'enguany, ja que s'han de pagar vestits nous i escenografia nova. "El punt d'espontaneïtat dels espectacles de carrer crec que no la podem perdre", ha comentat.