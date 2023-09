​L'atur puja en 944 persones a Tarragona a l'agost i supera els 39.000 desocupats

L'va pujar en 944 persones a la demarcació dea l'agost i va arribar als 39.288 desocupats, segons les dades publicades aquest dilluns pel. Es tracta d'unmentre que si es compara amb el mateix mes de l'any passat, va caure en 2.594 treballadors, un 6,19% menys. Pel que fa l'afiliació, es van perdre 2.891 afiliats a la, xifra que representa un descens del 0,82% en relació amb el mes anterior, però 8.163 persones més, un 2,40% més que a l'agost del 2022, segons el. Tarragona va ser la segona demarcació amb un menor augment d'aturats, per darrera a les comarques de Barcelona, on van pujar un 2,19%.Per sectors, la gran majoria d'aturats són del sector serveis, amb 27.565 persones (+851), mentre que 1.526 (-26) són de l'àmbit de l'agricultura, 3.575 (+108) eren de la indústria, 3.572 (+94) eren de la construcció i 3.050 (-83) no tenien una feina anterior.Per sexes, del total d'aturats,. A més, 2.385 eren menors de 25 anys i 36.903 de la resta d'edats. Pel que fa els contractes, a les comarques de Tarragona se'n van formalitzar 17.036 a l'agost, xifra que representa un 32,84% menys que el mes anterior (-8.329), mentre que si es compara amb el mateix mes de l'any passat, el descens va ser del 20,8% (-4.477).D'altra banda, el nombre de contractes indefinits va ser de 7.457, un 39,10% menys que al juliol i un 20,26% menys que al mateix que a l'agost del 2022; mentre que els temporals van ser 9.579, un 27% menys en comparació al juliol, i un 21,23% menys que a l'agost de l'any passat.