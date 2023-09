La UGT torna a aconseguir majoria absoluta al comitè d'empresa del servei de neteja de Tarragona

Victòria d'a les eleccions sindicals al servei de neteja de. Amb 221 vots, la força més votada ha estat la liderada per, proper al PSC i que va enfrontar-se a l'anterior alcalde, Pau Ricomà, per la nova licitació. En total, han aconseguit 9 representants al comitè d'empresa de 13 possibles: la resta seran per a la, que presentava llista tot i denunciar "persecució sindical" per part de Fomento de Contrataciones y Contratas (FCC) i també per part de la mateixa UGT USOC ha sumat 84 vots (26,75%), mentre que. Martín de Sande ha assegurat que “portem molts mesos d’esgotadora lluita sindical contra les licitacions fracassades. La plantilla ha parlat i ho ha fet donant-nos una àmplia majoria sindical a la UGT. Ara començarem a treballar pels tres grans reptes que tenim per davant: que la pròxima licitació sigui un salt qualitatiu sobre la situació actual del servei que és una herència enverinada del govern de Ricomà; que encarem positivament la negociació del pròxim conveni col·lectiu i que puguem implementar un procés de jubilacions justes. Davant d'aquests reptes, malgrat que ara som dues forces sindicals presents a l’empresa, serà molt important aconseguir la unitat de la nostra acció sindical”.Fa 4 anys, en les anteriors eleccions sindicals, UGT va obtenir els 13 delegats al ser la única candidatura que es va presentar. La jornada electoral ha transcorregut sense incidents, amb una participació que ha superat el 90% de la plantilla. Amb aquesta nova victòria en el sanejament urbà de les comarques de Tarragona, queda refermada la posició quasi hegemònica de UGT en el sector, on és majoritària en el 90% dels Comitès d’Empresa i acumula un 80% de delegats sindicals.