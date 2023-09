L'Estat formalitza per 3,4 milions d'euros la redacció del projecte per ampliar el tercer carril de l'AP-7 a Tarragona

Elha formalitzat per 3,4 milions d'euros el contracte de redacció del projecte per. Es tracta d'un tram de 38,3 quilòmetres de l'autopista en el tram que enllaça amb l'autovia A-7 aEl ministeri que encapçalaha indicat que l'anunci es publicarà pròximament al Butlletí Oficial de l'Estat (). Pel que fa a les obres, l'import estimat és de 162 milions d'euros. El projecte forma part del programa d'actuacions per millorar la seguretat a l'AP-7, sobretot tenint en compte l'augment del trànsit en aquesta via des que es van retirar els peatges.