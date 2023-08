L'Ajuntament de Valls programa un cap de setmana farcit d'actes per inaugurar el Museu Casteller de Catalunya

L'ha programat una àmplia programació el cap de setmana del 8 al 10 de setembre per inaugurar el. La plaça del nou equipament serà l'epicentre de les activitats familiars, que inclouran contacontes, instal·lacions gegants de jocs de bales i tallers castellers, d'origami o pintacares.o la presentació de la nova colla sardanista infantiltambé seran els protagonistes de la programació. El Museu Casteller obrirà portes la tarda del divendres 8 de setembre després d'anys de retard causats per la pandèmia o pel fet que alguns concursos públics quedessin deserts.L'estrena de l'equipament coincideix amb els actes de commemoració de lai l'actuació castellera tradicional de les. També conflueix amb la. D'altra banda, aquest divendres, a una setmana justa de la seva inauguració, s'obrirà als vianants la plaça que acull l'equipament.Així, el Museu Casteller es prepara ja per a la seva, com a nou equipament cultural i turístic que vol ser un referent museístic del món dels castells i un espai obert per a la interpretació i promoció del fet casteller. A més d'aquests actes, a l'octubre i coincidint amb lade Valls, el Museu Casteller celebrarà activitats populars obertes a la ciutadania i a totes les colles castelleres del país.El museu és una iniciativa conjunta de l'Ajuntament de Valls, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. El projecte ha permès crear un centre museístic i d'experiències singular i innovador al cor deli a toca de la, Km0 del fet casteller. El visitant podrà sentir i viure les emocions dels castells i descobrir a la vegada els valors i tot el que envolta el fet casteller, una tradició única amb més de dos segles d'història i declarada. La venda d'entrades està habilitada a través del portal web del museu.