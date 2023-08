Instal·len set noves plaques informatives a espais de memòria democràtica de Tarragona

L', a través de la conselleria deha iniciat la instal·lació de set novesinformatives a diferents espais de lai de laAquest matí, la regidoraha visitat un dels espais, la Muntanya de l'Oliva, i ha expressat que "avui continuem amb una tasca que no comença ni acaba aquí. Tenim el deure moral com a societat i com a administració de recordar els fets i dignificar la memòria de les víctimes. Si no ho féssim, estaríem condemnats a repetir la nostra història".Aquesta setmana ja s'han senyalitzat, a banda de la Muntanya de l'Oliva, escenari on van començar els; la Presó de Pilats, per on van passar més de 9.000 persones; i l'Antiga Audiència, edifici on se celebraven els consells de guerra.Les altres quatre plaques estaran col·locades abans de final d'any i corresponen al, edifici destinat a les dones recloses on per les condicions carceràries a les quals eren sotmeses van morir 11 dones; el Convent Pares Carmelites, utilitzat com a lloc de classificació dels presoners republicans que anaven arribant a Tarragona; la Cambra de Comerç, seu de la policia franquista des del 1940 al 1990; i finalment, la Presó Provincial, indret on es va executar a, condemnat a pena de mort a garrot vil el 2 de març de 1974 a la mateixa hora quea la presó de la Model de Barcelona.