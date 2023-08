Controlen un foc en una zona de matolls i oliveres a Alforja

Elshan aconseguit controlar undeque s'ha declarat aaquest dimecres a primera hora del matí. En les tasques d'extinció han participatdel cos, així com dos helicòpters. L'ha cremat matollar amb intensitat mitjana i ha arribat a encendre la part superior d'algunes oliveres. Tot i això, segons ha assegurat el cos, no ha arribat a afectar massa forestal. Els bombers han utilitzat foc tècnic per ancorar la cua i controlar l'incendi.