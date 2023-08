El projecte «Pam a Pam» s'iniciarà a finals de setembre i preveu actuacions simultànies en diferents barris de Tarragona

Eles posarà en funcionament a finals de setembre, segons ha dit aquest dimecres al matí l'alcalde de Tarragona,. En una roda de premsa des de, l'alcalde ha detallat que el pla "suposarà una millora" per a la ciutat i garantirà unD'aquesta manera, els diferents serveis municipals de l'Ajuntament es coordinaran durant tot el mandat per afrontar, en tres velocitats diferents que podran comptar amb actuacions simultànies en tres barris.El primer barri en el que es farà el Pam a Pam serài el seguiran lai l'. En poc menys d'un any es preveu haver passat per tots els barris, si bé en la seguretat i la dignificació el termini s'amplia als dos anys per la complexitat de les actuacions.Els serveis tècnics treballaran conjuntament amb associacions de veïns, llars d'infants i centres cívics per afrontar les inconveniències que es puguin produir, especialment en les. Això sí, l'alcalde Rubén Viñuales ha fet una crida a "ajudar en la" per tal que la feina feta pels treballadors tingui efecte. "S'ha de notar", ha comentat l'alcalde, que demana "" per les molèsties provocades durant els dies que durin les actuacions.El pla, que el govern titlla d'"experiment",, sinó que es "focalitzaran" els esforços. Tot plegat, aPreguntat sobre si hi ha previst cap reforç de la neteja durant les, després de la polèmica amb Sant Magí, l'alcalde ha apel·lat a la "responsabilitat" dels ciutadans i ha informat que recentment ja els permeten netejar amb aigua, un cop finalitzades algunes restriccions per la sequera.