«La Vuelta» fa «vibrar» Tarragona

Arribada finalitzada de, en la seva quarta etapa que ha travessatfins arribar a la capital. A dos quarts de sis de la tarda arribaven els primers integrants de la cursa, després d'un, però que igualment ha fet "vibrar" elsque s'han llençat al carrer per veure els esportistes de prop.Uns minuts abans, quan els ciclistes passaven per, l'organització ha homenatjat l'atleta, que acompanyada per l'alcaldessa Dolors Farré i la mare de, ha rebut un reconeixement en forma de ram de flors.Un cop deixat enrere l'Alt Camp s'ha intensificat l'sprint final fins a Tarragona. Entrant per l'avinguda Andorra, la comitiva ha rebut aplaudiments i ha vist com les tanques vibraven d'expectació i d'ànims cap als esportistes, protagonistes d'un desplegament que ha paralitzat la ciutat durant unes hores. L’etapa de La Vuelta se l’emportava, gràcies a un darrer sprint, al passeig de Sant Antoni, mentre que a la plaça de la Unesco s'ha produït una de les darreres caigudes d'aquesta etapa. Allà precisament s'hi estava desenvolupant una, que s'ha dut a terme sense incidents.