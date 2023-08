​Els Bombers donen per controlat l'incendi forestal de Mont‑roig del Camp i hi segueixen treballant amb 13 dotacions

Nivell 3 del Pla Alfa

Hores d'ara, 13 🚒 #bomberscat seguim treballant a l'incendi de Mont-roig del Camp. Hi seguim amb unitats #GRAF, la previsió és que el vent a la zona vagi a la baixa i amb la sortida del sol enlairarem un helicòpter bombarder per treballar des de l'aire



Elshan donat per controlat l'incendi forestal de(Baix Camp) de matinada i hi segueixen treballant amb, amb unitatsi un helicòpter bombarder. L'incendi, que va començar ahir dilluns a dos quarts de 10 de la nit, ha afectat, segons els Agents Rurals. La previsió és que el vent, que de matinada ha empès amb força les flames, vagi a la baixa aquest dimarts. Durant la nit, els efectius han repassat els punts calents del perímetre cremat, un barranc de difícil accés i amb vegetació densa. Un cop estabilitzat el foc, s'ha considerat segur el desconfinament i el retorn dels residents de Les Planes que havien estat desallotjats. Segons, ja han pogut tornar a casa.Durant la matinada els Bombers hi han treballat amb fins a 33 dotacions terrestres. Cap a la 1 el foc ja estava pràcticament encerclat per mànegues, cosa que vol dir que se n'havia aturat l'avenç.. No obstant això, l'interior del perímetre precisarà molta feina de remat, segons els Bombers. El foc ha avançat ràpidament empès pel vent de mestral, i el flanc dret ha projectat focus secundaris a centenars de metres.L'extinció es va atacar amb contundència ja que l'incendi estava enclotat al fons d'un barranc i, si prosseguia empès pel vent, podia arribar a zones habitades. Per precaució, es va demanar confinament de la urbanització de Les Planes i diverses finques aïllades, tot i que finalment, els cossos policials van optar pel desallotjament. Els Bombers van fer tasques defensives sobre algunes construccions i vehicles. Un cop estabilitzat l'incendi, el responsable de l'operatiu d'extinció ha considerat segur el retorn delsi el desconfinament dels que s'han quedat a casa. Segons Protecció Civil, les persones desallotjades ja han pogut tornar a casa seva.El cos d'Agents Rurals informa que el municipi de Mont-roig del Camp (Baix Camp) està a nivell 3 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi i amb la restricció d'accés a l'espai natural de Tivissa-Vandellòs. També recorda que per dimarts 29 el perill d'incendi continua sent molt elevat al sud de Catalunya, on hi ha 46 municipis a nivell 3 del Pla Alfa i la restricció d'accessos a quatre espais naturals. El cos fa una crida a la prudència i a extremar les precaucions al medi natural.