Víctor Francos (CSD) ja treballa en «defensar els interessos d'Espanya» davant de la FIFA arran del cas Rubiales

"No m'agraden els aplaudiments"

Elcontinua donant titulars, també per part del govern espanyol. El president del(CSD),, ha comparegut aquest dilluns en roda de premsa des de la Subdelegació aper valorar la decisió del(TAD), en relació a la denúncia presentada divendres . Tot i la convocatòria, Francos no ha pogut valorar res perquè en el moment de la compareixença no s'havia fet pública cap resolució.Francos ha revelat que "avui mateix" ha pogut parlar amb el vicepresident de la FIFA, un organisme amb qui volen encaminar la situació i per "defensar els interessos d'Espanya en els seus anhels en les competicions internacionals, això vol dir, això no ho pot ennuvolar". El mateix president ha insistit en la seva voluntat d'organitzar el Mundial el 2030: "Fa dues setmanes estàvem millor situats que avui". En resposta a les declaracions de membres de, el president del CSD ha asseverat que volen ser "rigorosos" amb la llei i ha recordat que. De fet, en aquest darrer trimestre es començarà a comunicar a totes les federacions esportives la normativa que obliga a aquesta paritat.Per primer cop, el CSD ha respost a totes les preguntes dels periodistes presents i, donat que no hi havia novetats sobre el TAD, Francos ha hagut de reflexionar sobre la democràcia interna de les federacions i els mecanismes disponibles d'intervenció per part del govern espanyol. Cap a la, ha enviat un missatge ben clar: "No es pot tornar a donar l'espectacle de divendres passat". "Esperem que estiguin a l'alçada", ha afegit, alhora ha volgut calmar els ciutadans sobre l'amenaça de no poder disputar competicions internacionals, arran de la denúncia de la RFEF a la UEFA. "No tenim coneixement de la denúncia, ni la UEFA d'haver-la rebut", ha afegit. "Els qui intenten traslladar fora els problemes de dins, és que no poden resoldre els problemes de dins", ha conclòs, en relació a la RFEF.Tampoc no ha acceptat les crítiques rebudes sobre la celeritat de l'actuació del CSD, a diferència de la de la FIFA. "Lapodria haver actuat el mateix dimarts, nosaltres no", ha comentat, perquè tenen "". Per ara es desconeix quan hi haurà una resolució del TAD, fins i tot el mateix govern: "No conec cap membre del TAD", ha explicat, "és un organisme independent". "Estic tranquil sobre com s'estan fent les coses", ha afegit.Més enllà de Luis Rubiales, Víctor Francos s'ha pronunciat també sobre els seleccionadors. "A mi no m'agraden els aplaudiments", ha afirmat, en relació als aplaudiments dels dos tècnics durant la comapreixença de Rubiales, en la que es va renovar, de viva veu, al seleccionador femení. Si bé aquesta ha estat la seva opinió, també s'ha oposat a dir la seva sobre si aquests haurien de continuar al càrrec, ja que no és competència del govern.Tot plegat succeeix tan sols una setmana després de l'inici de la polèmica. El petó de Luis Rubiales a la jugadora de la selecció espanyola,, ha comptat amb diferents actualitzacions, la darrera de les quals que la mare del president de la RFEF s'hauria tancat en una església per fer vaga de fam, en senyal de protesta contra l'"assetjament", diu, que pateix el seu fill . Sobre aquesta vaga de fam, Francos ha dit durant la roda de premsa que respecta l'actuació ja que "no m'imagino una mare que no defensi el seu fill en qualsevol circumstància".