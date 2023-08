Una persona ferida amb arma blanca en una baralla a Salou

Una persona ha resultat ferida amb arma blanca aquest dilluns en una baralla al municipi de. Elshan rebut l'avís a tres quarts de 10 del matí de l'incident i s'han dirigit fins alde la localitat, on s'han produït els fets. Segons fonts policials, els serveis d'emergències han traslladat al ferit a l'de Tarragona i apunten que no es tem per la seva vida. La investigació està en marxa per esclarir els motius de la baralla i les persones que hi han participat. Per ara, els agents no han detingut a cap dels implicats en l'altercat, els quals podrien arribar a ser fins a tres persones.