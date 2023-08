Tarragona, preparada per l'arribada de la quarta etapa de «La Vuelta»

Recorreguts alternatius dels autobusos municipals



Actuacions d'EMATSA, Neteja i de la Brigada d'Intervenció Ràpida



El Parque Vuelta

La 14a vegada que La Vuelta arriba a Tarragona

es prepara per acollir demà, dimarts 29 d'agost, el, un esdeveniment pel qual l'Ajuntament de Tarragona ha posat en marxa un. La comitiva ciclista arribarà demà a les cinc de la tarda, aproximadament, per l'fins a la, per enfilar lafins a la, l'avinguda de Pau Casals, el carrer Estanislau Figueras, la Rambla Vella fins a la plaça de la UNESCO i el. Tots aquests carrers i altres vies del centre de la ciutat queden afectades a partir d'avui, dilluns 28 d'agost, tant pel que fa a restriccions d'estacionament de vehicles com per talls de trànsit.Pel que fa a les restriccions d'estacionament de vehicles, des de les 7 d'aquest dilluns 28 d'agost i fins demà, 29 d'agost, a les 10 de la nit,i en les següents vies que s'ubiquen al voltant del final de l'itinerari: el Camí de la Cuixa, la Via Augusta (des de la cruïlla del passeig marítim Rafael Casanova) i els carrers Huya, d'en Ribes i la Baixada de la Beneficència.Pel que fa als talls i restriccions viàries, també a partir de les 9 del vespre d'avui es tancarà el passeig de Sant Antoni, on s'ubicarà la meta. A partir de les 7 de demà aquest passeig es mantindrà tancat i l'accés a la Part Alta pel Portal de Sant Antoni també es tancarà al trànsit permetent només el pas en casos d'emergència. També demà, a partir de les 2 de la tarda, els talls de trànsit arribaran a la Via Augusta, Rambla vella, Estanislau Figueras i Pau Casals; i també es tancaran els accessos a aquests carrers amb motiu del tancament perimetral del darrer quilòmetre de la quarta etapa de La Vuelta.Finalment, a partir de dos quarts de quatre de la tarda d'aquest dimarts 29 d'agost, es tancaran al trànsit la resta dels carrers afectats, incloent-hi la nacional N-240 (per on entraran els ciclistes), l'avinguda d'Andorra, Rambla Nova, Font del Centenari, avinguda Pau Casals, carrer Estanislau Figueras, Rambla Vella, plaça UNESCO i passeig de Sant Antoni. També es tancarà l'accés de la Via Augusta desviant la circulació de vehicles direcció al passeig marítim Rafael Casanova i els accessos per les avingudes Roma i Ramon i Cajal es trobaran restringits, així com pel Pont de Santa tecla.Aquestes restriccions a la mobilitat provocaran que a partir de les 3 de la tarda i fins a les 6 de demà sigui. Per aquest motiu, es recomana que l'accés o la sortida de la ciutat es faci utilitzant vies alternatives com són l'autovia A-7 per a les destinacions a la zona nord de la ciutat i el passeig marítim Rafael Casanova o pel passeig Independència per dirigir-se a la Part Baixa.També amb motiu de l'arribada de La Vuelta, l'ha previst recorreguts alternatius de les línies dels autobusos municipals amb l'objectiu de donar el màxim de possible de cobertura a les persones usuàries. Les afectacions tindran lloc demà, dimarts 29 d'agost a partir de les 4 de la tarda i fins a les 6, aproximadament.Les línies L5, L85, L21, L41 restaran sense servei fins que es tornin a obrir al trànsit els carrers que formen part del recorregut dels ciclistes. Les línies que circulen per Rambla Vella tindran un recorregut alternatiu pel vial William J. Bryant i pel passeig Rafael Casanova; i, davant la impossibilitat de creuar pel centre de la ciutat, les dues línies que uneixen Ponent amb Sant Pere i Sant Pau i Llevant dividiran el seu recorregut en dues parts i caldrà que les persones usuàries que desitgin fer tot el recorregut d'aquestes línies facin transbordament al centre.Des de principis d'agost, l'Empresa Mixta Municipal d'Aigües de Tarragona (EMATSA), la conselleria de Neteja i la Brigada d'Intervenció Ràpida (BIR) estan duent a terme actuacions per garantir el bon estat de les vies. Les adequacions per part d'EMATSA han consistit a repassar les tapes de les clavegueres i els embornals. En el cas de la BIR, l'actuació es tracta de retirar pilones, reductors de velocitat i reparar possibles clots i esquerdes. Des de la conselleria de Neteja, aquesta nit es procedirà a la retirada de diverses illes de contenidors que s'ubiquen en el recorregut de La Vuelta.El Parque Vuelta, la fanzone de La Vuelta a Espanya, s'instal·larà a Tarragona demà, 29 d'agost, coincidint amb l'arribada de la cursa a la ciutat. Al passeig de les Palmeres es posarà una pantalla gegant per poder seguir en directe el final d'etapa. A banda, de 4 de la tarda a 8 del vespre de la tarda del mateix dimarts, l'espai comptarà amb carpes on les persones aficionades podran gaudir de diverses activitats, així com participar en sortejos i optar a premis.Des dels inicis d'aquesta competició internacional, un total de tretze etapes han acabat a Tarragona. L'última vegada va ser l'any 2017, quan una de les etapes va finalitzar a l'Anella Mediterrània. L'esdeveniment compta amb el patrocini i suport de la Diputació de Tarragona i de l'Ajuntament de la ciutat. L'etapa que arriba a Tarragona és una etapa catalogada de mitja muntanya que ha començat a Andorra la Vella i que consta d'un total de 183,4 quilòmetres.La Vuelta Ciclista 2023 té un total de 21 etapes i cobreix una distància total de 3.153,8 quilòmetres. L'esdeveniment es va iniciar el passat el 26 d'agost a Barcelona i acabarà el 17 de setembre a Madrid. Durant les 21 etapes, compta amb 11 sortides i 8 metes compreses entre Espanya, Andorra i França.Cada etapa de La Vuelta mobilitza al voltant de 2.500 persones pel que fa a l'organització. Uns 1.000 periodistes de més de 300 mitjans de 28 nacionalitats diferents s'acrediten per cobrir aquesta competició des del terreny, una cobertura que es complementa amb més de 70 hores de directe a través del senyal internacional, del qual es nodreixen fins a 18 difusors en directe. A Espanya, 1,1 milions d'espectadors segueixen diàriament les etapes de RTVE. L'impacte econòmic, només en hostaleria, es calcula que ascendeix a 325.000 euros per etapa.