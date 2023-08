​L'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona fa cent trombectomies mecàniques endovasculars

L'va assolir amb èxit dimecres passat el. Des de l'any 2006, el centre hospitalari actua com a centre primari d'ictus i proporciona tractaments amb trombòlisi endovenosa als pacients afectats per aquesta greu afecció. Des de fa tres anys, l'hospital ha ampliat els seus serveis per incloure teràpia endovascular per als usuaris amb ictus isquèmic amb oclusió de grans vasos, eliminant la necessitat de desplaçar-se a centres terciaris de Barcelona o de la seva àrea metropolitana. Els bons resultats d'aquest tractament són fruit de la coordinació amb l'i de l'agilitat d'un equip multidisciplinari.L'Hospital Joan XXIII és el. Atén un nombre significatiu de casos d'ictus i ja ha realitzat 100 trombectomies mecàniques. Es tracta d'un procediment d'alta tecnologia que ha demostrat millorar, de manera substancial, el pronòstic dels pacients que el pateixen.Un equip multidisciplinari, que inclou professionals dels serveis de Neurologia, Anestesiologia i Reanimació, així com l'del centre tarragoní i els experts dels Serveis de Radiologia Intervencionista de l'Hospital de Bellvitge, són els encarregats de fer el tractament.Segons assenyalen des del Departament de Salut, la trombectomia mecànica ha estat una "revolució" en el tractament dels pacients amb ictus isquèmic greu causat per oclusió de grans vasos. Múltiples estudis han demostrat una millora "significativa" en el pronòstic funcional dels usuaris que han rebut aquest procediment.