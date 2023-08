El Morell demana que la Generalitat els ajudi a climatitzar l'Escola Ventura Gassol

La calor no dona treva i alles famílies ja temen la tornada a l'escola. És per això que l'alcalde,, ha demanat a laque els ajudin a fer possible la instal·lació de climatització a l'La regidoria d’Ensenyament, Erika Moreno, ha rebut darrerament diverses queixes per part de famílies d’alumnes de l’escola, relatives a les condicions climàtiques a les aules en l’època estival. És per això que el consistori morellenc sol·licita la implicació delde la Generalitat de Catalunya, que és qui té plenes competències sobre l’equipament, per poder instal·lar aparells de climatització al centre educatiu.Des del consistori, “estem preocupats per la situació de calor que es viu a les aules, i volem vetllar per l’adopció de les mesures adequades per fer front a les altes temperatures”, exposa l’alcalde del Morell, Eloi Calbet. “L’objectiu és disposar d’espais climatitzats on alumnat i membres de la comunitat educativa puguin dur a terme la seva labor didàctica en les millors condicions possibles”, afegeix Erika Moreno.