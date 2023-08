Construeixen dos nous miradors al camí de ronda de Salou

El camí de ronda decompta ambque se sumen als 41 existents, distribuïts pel litoral salouenc. L'obra, des del Santíssim fins a les puntes del Cintet per arribar a cala Crancs, disposa d'un nou tram decadascuna, que substitueixen les escales que hi havia.L'alcalde del municipi,, ha explicat que “ja falta molt poc perquè puguem veure acabat tot el Camí de Costa Salou i perquè residents i visitants gaudeixin al màxim de la natura i els espectaculars paisatges, a través dels 43 miradors que hem construït”. En aquest sentit, ha explicat que a “l’octubre ja pot estar pràcticament tot connectat per recórrer els 9 km de litoral que hem recuperat i puguem passejar per punts on fa un temps era impossible fer-ho”.Un cop finalitzat tot el projecte, s’estendrà des del barranquet de Sant Pere, al límit del terme municipal, a Ponent, fins al Racó de Salou, a Llevant. Pel que fa a la Ruta dels Miradors, alguns d’aquests punts d’observació estan integrats dins de les 25 platges, cales i caletes del municipi. I, d’altres, en els vuit parcs que es poden localitzar al llarg del camí.