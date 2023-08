El CSD anuncia des de Tarragona que demanarà al TAD considerar la falta de Rubiales com a «molt greu» per poder‑lo suspendre

"Anirem fins al final", ha dit el president del Consell Superior d'Esports espanyol (CSD), Víctor Franco, des de la Subdelegació del govern a Tarragona. Franco es trobava en un desplaçament i ha decidit comparèixer per mostrar sorpresa i decepció per les "formes" i les paraules de Luis Rubiales, president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF). Tal com ja s'havia fet públic, el CSD ha iniciat els tràmits per tal que aquesta tarda mateix s'elevi una denúncia "fonamentada" demanant que el Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD) consideri el comportament de Rubiales com una falta "molt greu".



Franco, que ha decidit no valorar jurídicament el cas ja elevat a Fiscalia, ha reconegut que el fet que Rubiales no dimiteixi porta el govern de Pedro Sánchez a un escenari "complicat". "No vull enganyar ningú, el que no vol aquest govern són impugnacions que ens esguerrin el nostre objectiu, que és que hi hagi un metoo del futbol espanyol. Hi ha coses que no volem que tornin a passar", ha dit. "Avui no era el dia d'atacar, sinó de disculpar-se", ha comentat.



Disculpes a les jugadores

El CSD no pot inhabilitar cap president d'una federació esportiva, segons ha reiterat el seu president aquesta tarda. "", ha afegit. En cas afirmatiu, el CSD podria suspendre Rubiales de les seves funcions. "La meva obligació és seguir els processos", ha afirmat. En aquest sentit,, si es fa cas a la petició del mateix CSD."Lluny d'allunyar-nos d'una situació per calmar el context en el que ell mateix ens havia ficat, el que ha fet és reavivar la polèmica i reafirmar la idea que no eren suficients les explicacions si no es feien més passes", ha dit Víctor Franco, que ha afegit que el govern espanyol no restarà "impassible" davant d'un escenari de trencament entre CSD i RFEF. Així, sense esperar cap iniciativa d'altres agents, el mateix govern espanyol serà el que elevarà la denúncia.

Mentre aquest procés no es resol, Franco ha volgut traslladar les "disculpes" del govern a les jugadores: "No mereixien aquesta setmana, mereixien una altra cosa. Faríem bé que quan passi tota aquesta tempesta tornem a celebrar, somriure, saltar i enorgullir-nos del que han fet perquè aquest triomf té més valor avui"

La roda de premsa s'ha produït hores després de la compareixença de Luis Rubiales, en què ha pronunciat un discurs reaccionari, en contra del feminisme actual i assegurant que el petó del passat 20 d'agost va comptar amb el consentiment de la jugadora Jenni Hermoso. Durant la seva intervenció a l'Assemblea extraordinària de l'RFEF, s'ha fet la víctima deixant ben clar que no deixarà el seu lloc com a president i anunciant increments de sou a diversos càrrecs, entre ells l'entrenador Jorge Vilda, discutit per les jugadores.



Les reaccions de les mateixes jugadores i dels representants polítics no s'han fet esperar. Alèxia Putellas, Aitana Bonmatí, però també clubs i federacions han opinat de les paraules de Rubiales. En els darrers dies, fins i tot la FIFA va considerar que el president podria haver trencat el codi disciplinari. President des del 17 de maig de 2019, ha protagonitzat diferents polèmiques, com ara els negocis amb Gerard Piqué i l'Aràbia Saudita, amb comissions milionàries pel mig.