L'antic edifici de Caixa Tarragona podria acollir un casino i un hotel

L'edifici de l'antiga, a la, podria acabar acollint, segons ha avançat aquest dijous TAC12. El gestor d'inversions immobiliàries, que al maig va instal·lar un anunci a la façana, hauria rebut una oferta per tal que aquest indret cèntric de la ciutat de Tarragona tingués un segon hotel.Inaugurat l'any 1975, fa prop de cinquanta anys, la fins fa poc seu del-que va comprar, després de la desaparició de Caixa Tarragona- va tancar les seves portes de manera definitiva al. Ara mateix es troba al mercat de venda o lloguer, mentre la façana i el seu interior es van degradant per la manca de manteniment. Amb prop de, va ser durant dècades un dels punts centrals de l'economia de la demarcació i l'oficina bancària més gran amb diferència de la ciutat.La seva planta baixa, on ara hi ha cartells i que de tant en tant esdevé un auditori improvisat per a artistes del carrer, seria l'espai d'un nou casino. De la mateixa manera que l'hotel -a pocs metres de l'Hotel Ciutat de Tarragona-, aquesta nova sala de joc competiria amb una altra d'històrica existent al carrer Pere Martell.