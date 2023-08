Troben a Salou més de dues‑centes imitacions d'armes de foc que no complien la llei

Durant la setmana passada, un ampli dispositiu, format per agents de lade Tarragona, va dur a terme set inspeccions en establiments dedicats a la venda de productes diversos a Salou. Catorze especialistes en matèria fiscal i de la intervenció d'armes i explosius van trobar. També van confiscar un dispositiu làser de gran potència. Per aquests fets s'han formalitzatLa venda de rèpliques o imitacions d'armes de foc i altres ludicoesportives (), estan subjectes a requisits legals, tant per a la venda com per la tinença, així com d'aparença, ja que, ja sigui amb una punta o amb una bocatxa de color ataronjat. El fet de no complir amb les exigències establertes per la llei, a més d'infraccions administratives, poden conduir o donar lloc al seu ús en fets que poguessin ser constitutius de delicte, ja que podrien ser esgrimides com si d'armes de foc reals es tractessin.