El cartell de les festes de Santa Tecla d'enguany, dedicat a l'instant final de la celebració

✍️ El cartell és obra de l'il·lustrador @PepeSerra i representa l'últim moment de les festes de Santa Tecla que es viu al Balcó del Mediterrani. pic.twitter.com/jyk4f8xs86 — Santa Tecla Tarragona (@SantateclaTGN) August 23, 2023

🎇 La il·lustració simbolitza la mirada de l'espectador tarragoní quan viu l'últim castell de focs, i ho fa a través d'un únic personatge heterogeni i eclèctic, que representa a tots els espectadors de l'escena. pic.twitter.com/KN17OgyRID — Santa Tecla Tarragona (@SantateclaTGN) August 23, 2023

continua preparant lesi aquest dimecres ha presentat eld'enguany, obra dei que té com a protagonista la traca final de la festa. L'acte de presentació, en què també s'ha mostrat el marxandatge, s'ha fet al vestíbul del Teatre Tarragona i ha comptat amb la participació de l'autor, de la regidora de Cultura,, i representants de diverses entitats de la ciutat.Sandra Ramos ha lloat la figura de Pepe Serra, assegurant que. Ramos ha afirmat que "no deixa indiferent ningú". En aquest sentit, l'autor ha dit que "és un plaer fer la imatge i també una responsabilitat per jugar a casa".L'Ajuntament de la capital tarragonina ja va presentar els, amb The Tyets i Joan Dausà com a caps de cartell. Així mateix, Salvador Fà va ser anunciat com a Perpetuador de les Festes , mentre que. Pròximament es presentarà el programa d'actes complet. Les festes de Santa Tecla d'enguany se celebraran de 15 al 24 de setembre.