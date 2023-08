Oriol Grau serà el pregoner de la festa major de Santa Tecla

L'actor, guionista i vocalista tarragoní,, serà el pregoner de les. Oriol Grau Elías inicia la seva carrera compaginant els estudis teatrals a lamb els musicals al Conservatori Professional de Música de Tarragona. El 1981 contribueix a la recuperació del, del qual encara forma part com a actor i Mestre de Ball. Als anys vuitanta funda, amb altres companys, l', amb la qual recorre multitud de pobles i ciutats del país.El 1988 participa en la fundació delque, en gairebé quinze anys d'activitat, arriba a estrenar vuit espectacles i desenes d'accions teatrals i televisives. L'any 2003 col·labora en l'inici del projecte de la, espai de referència en l'àmbit del teatre independent a Tarragona i al país.L'alcalde de Tarragona,, s'ha mostrat "molt orgullós" del pregoner d'enguany. "He crescut com molts tarragonins i tarragonines amb l'Oriol Grau i el seu magnífic sentit de l'humor", ha explicat. L'alcalde també ha expressat que "es tracta d'una persona molt estimada i que ha tingut un paper fonamental en els" i li ha agraït "fer sempre honor a Tarragona en la seva llarga i reconeguda trajectòria professional".Oriol Grau s'inicia l'any 1991 en el món audiovisual a la ràdio, conjuntament amb, amb, de la Cadena Ser, que més endavant es convertiria en el nom d'una de les productores més importants de l'Estat espanyol. En aquest programa comença la seva imitació del seu amic Bernardo Cortés, que després porta a televisió reconvertit en el personatge de Palomino.Forma part de l'equip creatiu de la productora El Terrat durant catorze anys, amb la qual participa en nombrosos èxits de TV3, amb programes i sèries com Sense títol o Plats bruts (1999-2000), de la qual va ser codirector. Ha siguti és professor associat de la, en l'assignatura "Expressió corporal i comunicació no verbal". El Pregó de les festes tindrà lloc el pròxim 21 de setembre i donarà el tret de sortida a la part tradicional de Santa Tecla.