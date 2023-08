​Els veïns de Lilla encara esperen cobrar les indemnitzacions per les esquerdes un any després dels peritatges

Preocupats pel soroll de l'autovia

Un any després que elfes el peritatge de lesde, i després que el novembre del 2022 tots els afectats signessin l'acord per les compensacions, els veïns encara no han cobrat les indemnitzacions. Les reparacions econòmiques pugen a més de 600.000 euros, però els afectats encara no saben quan cobraran. Els veïns denuncien elpocs mesos abans d'inaugurar la nova infraestructura – possiblement entre setembre i octubre –. "Ells plegaran, marxaran, i nosaltres ens quedem amb les esquerdes", lamenta la presidenta de l'Associació de Veïns de Lilla,, a l'ACN. Per fer pressió, els afectats plantegen noves mobilitzacions a la tardor fent talls de carretera.Lesper fer elvan començar el juliol del 2019 i van durar gairebé un any, se'n va fer més d'un centenar i a conseqüència de les detonacions, van aparèixer nombroses esquerdes en 90 cases de Lilla, una pedania de Montblanc que queda just damunt de la sortida del túnel per la banda de la. Després de diverses queixes, el ministeri va assumir la seva responsabilitat i va encarregar alfer els peritatges. Tots els veïns van acceptar les indemnitzacions proposades per l'Estat "tant els que estaven d'acord amb la valoració, com molts que no ho estaven", remarca Figueras.Les primeres esquerdes van aparèixer ara fa quatre anys. Els propietaris encara no han arreglat els desperfectes a l'espera de l'arribada d'aquests diners. "Hi ha cases que el pressupost és molt elevat i les persones que no estan disposades a gastar tants diners", exclama l'alcaldessa de Lilla,. Fins i tot hi ha una casa apuntalada que no s'hi pot accedir i han aparegut també esquerdes al mig d'alguns carrers o alsGairebé nou mesos després de signar l'acord amb el ministeri, els veïns de Lilla no tenen cap notícia de l'expedient. "Hi ha haguti generals, i no sabem si això ha entorpit una mica el procediment", diu la presidenta. L'alcaldessa és més directa: "Estem esperant que paguin els diners que van prometre a cada casa".Fonts del ministeri s'han limitat a dir a l'ACN "l'expedient relatiu a la indemnització dels afectats està seguint la corresponent tramitació administrativa". No han indicat els terminis prevists, només han assenyalat que "una vegada s'aprovi la resolució corresponent, s'actuarà conforme a ella".Entre els veïns hi ha el dubte de qui s'havia de fer càrrec de la compensació econòmica, si Acciona com a empresa executora de les obres, o el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana com a propietari de la via. "Que ho pagui qui vulgui, però que ho paguin", reclama Rivera.Ara s'estan acabant les obres per enllaçar el túnel amb l'N-240. Els residents de la pedania estan preocupats pel soroll que generarà el pas dels vehicles per l'. El ministeri ha instal·lat pantalles acústiques, però s'han deixat una franja d'uns deu metres. A més, temen que a l'altitud que es troba el poble, les pantalles no facin la seva funció.D'altra banda, estan amoïnats per les cues de vehicles que es generaran en la connexió de l'A-27 amb l'. Sobretot els diumenges a la tarda, quan hi ha operació tornada, ja es creen embussos a l'accés per Montblanc a l'autopista. "De tres carrils es passarà a un, com engolirà tot el trànsit del cap de setmana?", es pregunta Figueras. L'alcaldessa hi suma la contaminació: "els fums i tota la pol·lució que tindrem a Lilla fins ara no els hem vist".