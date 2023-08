Accident amb dos morts a l’autopista a l'alçada de Vimbodí i Poblet

Dues persones que circulaven amb una furgoneta han. Els fets han succeït pocs minuts abans de les sis de la tarda d'aquest dilluns, al carril en direcció a Saragossa i, per causes que encara s’estan investigant, hi ha hagut unaentre una furgoneta i un camió. A conseqüència de l’accident, han mort els dos ocupants de la furgoneta.Arran de la incidència, s’han activat quatre patrulles dels, cinc dotacions delsi dues ambulàncies del(SEM). Quant a l’afectació viària, al punt de l’accident només hi ha un carril obert en sentit Saragossa. Amb aquestes víctimes, són 102 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.