recorda que aquest dilluns s'ha decretat ela diferents municipis, un nivell 3 que implica risc extrem o molt extrem d'incendi. També implica la suspensió de totes les activitats autoritzades a les zones d’alt risc. Per contra, a Tarragona, "l’Anella Verda està totalment desprotegida", segons ha denunciat el portaveu, que denuncia que "en cas d'incendi en les condicions actuals, els serveis d'extinció probablement hauran dei fer un perímetre al voltant de l'incendi i deixar cremar el nostre patrimoni natural, ja que els seria pràcticament impossible extingir les flames abans no fos massa tard".Collado culpabilitza al govern de la ciutat de "manca de previsió": ", ni sobre els plans d'autoprotecció, així com la responsabilitat que tenen de mantenir correctament els terrenys privats. Tampoc ha actuat l'ajuntament, que recordem que té la responsabilitat subsidiària sobre els terrenys privats. Avui mateix en alerta màxima, es pot circular sense problema per l'Anella Verda, amb l'altíssim risc que això comporta".Collado també ha volgut denunciar que, com poden ser algunes zones deentre d'altres". "Aquestes persones serien desallotjades immediatament i les seves propietats devastades per les flames, ja que no existeix cap perímetre de seguretat", afegeix"Tenim un patrimoni històric, però també tenim d'un de natural que hem de protegir com és l'Anella Verda. És per això que l'Anella no pot dependre de les minories i majories absolutes al ple municipal i ha de tenir una entitat jurídica pròpia". Amb aquesta idea van proposar dues opcions de protecció màxima per l'Anella: lao d'un parc agroforestal per blindar-la de qualsevol explotació en un futur i que donés peu a què qualsevol ciutadà pugui defensar-la de qualsevol agressió, als jutjats. Aquesta idea s'ha aplicat a llocs com ela Múrcia o ela Equador.